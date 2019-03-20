Vali Deniz, kurum ziyaretlerine devam ediyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kurumları ziyaret etmeye devam ediyor.

Vali Deniz, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Deniz’i Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, müdür yardımcıları ve işletme şefleri karşıladı.Müdür Özdemir’den kurumun işleyişi hakkında bilgi alan Vali Deniz, Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.Vali Ahmet Deniz, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Deniz, Bölge Müdürü Gençoğlu’ndan kurum faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Vali Deniz, Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ve kurum çalışanlarına başarılar diledi. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, ziyareti anısına Vali Ahmet Deniz’e Spil Dağı Milli Parkı’nın simgelerinden “Yılkı atı” fotoğrafını hediye etti.

İl Müftülüğünü de ziyaret eden Vali Deniz’i İl Müftüsü Sinan Cihan, Müftü Yardımcıları Hasan Çakıroğlu ve Sevinç Tepekaya karşıladı. Müftü Sinan Cihan Vali Ahmet Deniz’e ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Deniz de İl Müftüsü Sinan Cihan ve Müftülük çalışanlarına başarılar diledi.

Vali Ahmet Deniz, kurum ziyaretleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretinde Vali Deniz, SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, müdür yardımcıları ile şube müdürleri tarafından karşılandı. SGK İl Müdürü Yavuz Kurt kendilerini ziyareti nedeniyle Vali Deniz’e teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurt, 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında ‘Burası Manisa Burada İş Var’ sloganıyla yürütülen istihdam çalışmalarını anlattı. Vali Ahmet Deniz, 2019 İstihdam Seferberliğinde Manisa’nın en iyi iller arasında yer alacağına inandığını ifade ederek, “Manisa’nın potansiyeli var. Dünyanın en güzel işi insanlara aş ve iş vermektir. Hem üreteceğiz hem kazanacağız, ama bunu istihdamla da taçlandıracağız. Manisa inşallah bu seferberlikten yine yüzünün akıyla çıkacak. Manisa birçok konuda örnek bir şehir. Bunu da hep beraber başaracağız” dedi.

Daha sonra, SGK İl Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, tüm kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi. Vali Deniz, kuruma iş ve işlemleri için gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.