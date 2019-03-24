Vali Deniz, Kula’nın doğal güzelliklerini inceledi

Hafta sonlarında Manisa’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma amaçlı gezen Vali Ahmet Deniz, Kula Jeopark sahasında inceleme yaptı.

4 Eylül 2013 tarihinde Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı üyesi ilan edilen Kula jeoparkı’nı gezen Vali Deniz, Manisa’nın ve Kula’nın çok değerli tarihi ve doğal güzellikleri bulunduğunu belirterek, Manisa’nın turizmine önem verdiklerini söyledi. Kula’nın, jeoparkı, tarihi evleri, peribacaları, Yunusemre Türbesi ile önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Vali Deniz, Manisa’nın turizmden daha fazla pay alması için daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti. Kula Jeoparkını gezmeye gelen vatandaşlarla da selamlaşan Vali Ahmet Deniz, kendileriyle bir süre sohbet etti. Vali Deniz, jeoparktaki incelemeleri sırasında bol bol fotoğraf da çekti.