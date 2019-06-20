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Vali Deniz konuklarını ağırladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz Yunusemre ilçesindeki mahalle muhtarları ile Eğitime Katkı ve Hizmet Derneği üyelerini ağırladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:43
Vali Deniz konuklarını ağırladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz Yunusemre ilçesindeki mahalle muhtarları ile Eğitime Katkı ve Hizmet Derneği üyelerini ağırladı.


Manisa Valisi Ahmet Deniz’e ziyaretler devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Vali Deniz, STK’ları önemsediklerini ve çalışmalara imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam ettiklerini söyledi.



Muhtarlardan Vali Deniz’e ziyaret


Yunusemre İlçesi Hafsa Sultan, Kale, Fatih, Yeni Mahalle, Fevzi Çakmak, Muradiye ve 50. Yıl Mahalle muhtarları Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.


Görev yaptıkları mahallelerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren muhtarlar istek ve taleplerini de Vali Deniz’e iletti.


Muhtarların vatandaşla Devlet arasında bir köprü görevi yürüttüğünü ifade eden Vali Deniz, “Muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında da önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlarımız, mahalle ve köylerde devletin gözü, kulağı, eli, ayağıdır. Sorumluluk alanlarınızda insanlara şefkatle yaklaşmalı, yaşanılan sorunlar için de ilgili kurumlarla görüşüp çözüm bulma konusunda yardımcı olmalısınız.Hep birlikte, gece gündüz demeden Devletimizin imkanlarını elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza hizmete dönüştürmek için çalışmalıyız.” dedi.



Eğitime Katkı ve Hizmet Derneğinden ziyaret


Eğitime Katkı ve Hizmet Derneği Başkanı Prof. Dr. Sami İlker ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri de Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Dernek Başkanı olan Prof. Dr. İlker, Manisalıların yardım yapma istekleri ve öğrencilerin maddi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 2011 yılında kurulan dernek çalışmaları hakkında Vali Deniz’e bilgi verdi.


Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi öğrencileri buluşturan derneğin güzel ve hayırlı bir işe aracılık ettiğini belirten Vali Deniz, “Eğitimine devam eden ancak maddi zorluk çeken öğrencilerimize destek olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak hepimizin görevi. Yardımlaşma, ihtiyacı olana sahip çıkma toplumumuzun en önemli özelliklerinden birisi. Devletimiz, öğrencilerimize birçok imkân sunmakta ancak sivil toplum kuruluşlarının da bu anlamda katkısı çok önemli.” diyerek ziyaret için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:43
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