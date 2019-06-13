Vali Deniz kan bağışının önemine dikkat çekti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Ahmet Deniz’i Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Başkan Yardımcısı Öner Gürsel, yönetim kurulu üyeleri Atilla Efendioğlu, Mehmet Molan, Onur Taylan, veznedar Mehmet Kuşçular, şube denetçisi Ahmet Songüler, sekreter Hakan Yılmazbaş karşıladı. Ziyarette Kızılay’ın 151. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Deniz, “Türk Kızılay’ı ülkemizde ve Dünyada ayırım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese yardım elini uzatmaktadır. Kızılay, ihtiyaç sahiplerine yardım etme kültürünün kurumsallaşmış halidir ve kurulduğu günden bugüne insanlığa en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Tüm Kızılay çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kızılay Kan Bağış Merkezini de ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, kan bağışının önemini vurguladı ve Manisa’nın bu konuda başarılı olduğunu ifade etti.