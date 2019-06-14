0553 313 94 23

Vali Deniz jandarma teşkilatını ağırladı

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve jandarma personeli, 180.

14 Haziran 2019 Cuma 12:44
Vali Deniz jandarma teşkilatını ağırladı

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve jandarma personeli, 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Vali Deniz, jandarma teşkilatının ülkemiz ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade ederek, “Türk Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiştir. Aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla damilletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Jandarma teşkilatı, görev ve sorumluluklarının yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü oluşturmaktadır. Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm jandarma personelini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Vali Deniz’e Türk Bayrağı işlemeli plaket takdim ederken, Vali Ahmet Deniz de kendisini ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve personeline kitap hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:44
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da 57 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi
    1. Karaman’da 57 Kıbrıs gazisine ‘Milli..
    2. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    3. İzmir’in sorunları Torbalı’da masaya..
    4. Uğur Soğutmanın web sitesi yenilendi
    5. Haydi çocuklar tatile
    6. Önce işini sonra eşini kaybetti
    7. 10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji..
    8. Zabıtadan kaldırım işgali denetimi!
    9. Türkiye'nin 12 aylık cari açığı son 15..
    10. Yalova’ya motosiklet ambulans..
    11. Borcu bitmemiş TOKİ evleri satılır mı?
    12. Yaz tatiline girerken temizlik yaptılar
    13. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’tan..
    14. Sosyal medyadan silah ticaretine adli..
    15. Çakırhüyük ÇPAL’den yılsonu gösterisi
    16. Türkmen Şelalesine bırakılan atıkları..
    17. 55 ülkeyi dolaşan gezgin, Meme Kanseri..
    18. Doğduğundan bu yana saçına makas..
    19. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan..
    20. Sözcü davasında savunma için son kez..
    21. CSKA Moskova, Will Clyburn’un..
    22. Altın fiyatları
    23. Vali Doğan: "Jandarma Teşkilatı,..
    24. TOKİ'den alınan ev satılır mı?..
    25. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    26. Putin’den kritik İdlib açıklaması!..
    27. "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu..
    28. Hangisi?.. Büyüklük taslayan önderler..
    29. Kardeş Okul Projesi kapsamında hijyen..
    30. Çatlak dudaklar hangi hastalığın..
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'