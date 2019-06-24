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Vali Deniz , İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı hazırlıklarını inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz İşyurtları Kurumu tarafından Manisa’da 2019 yılının 2.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:31
Vali Deniz , İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı hazırlıklarını inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz İşyurtları Kurumu tarafından Manisa’da 2019 yılının 2. Fuarının açılış çalışmalarını yerinde inceledi.


İncelemede Vali Ahmet Deniz’e, 1. Jandarma Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İşyurtları Daire Başkanı Murat Ata, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Akhisar Cezaevi Müdürü Mahmut Okumuş eşlik etti.


Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelinde farklı illerde düzenlenen, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı bu yıl Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Manisa’nın ev sahipliğinde 25 - 30 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda ziyaretçilere açılacak.



Açılışa Bakan Gül katılacak


2019 yılının ikinci Fuarı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımı ile 25 Haziran 2019 tarihinde saat 16.00’da açılışı gerçekleştirilecek fuar 6 gün süreyle ziyarete açık kalacak.


62 farklı ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğünün katılacağı fuarda, bu kurumlarda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan; gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenecek ve satışının yapılacağı fuarda, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlülere yönelik, yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında da kamuoyuna bilgi verilecek.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:31
  1. sergi
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