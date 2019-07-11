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Vali Deniz hastane inşaatını inceledi

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Kula’ya gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz, yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
Vali Deniz hastane inşaatını inceledi

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Kula’ya gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz, yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.


Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Kula ilçesine gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberindeki heyet ile birlikte yapımında sona yaklaşılan Kula Devlet Hastanesi inşaatında çalışan personelleri ziyaret etti. Şantiye Şefi Erkan Kayış’tan hastane inşaatı ile ilgili bilgi alan Vali Deniz, daha sonra inşaatı gezerek incelemeler yaptı. Yaklaşık yüzde 86’sı tamamlanan, 75 yataklı olarak inşa edilen ve modern tıp teknolojileri ile donatılacak olan yeni hastaneye, mevcut hastanede yer almayan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Biyokimya Laboratuvarı, Yanık Odası, Fizik Tedavi Ünitesi ve Diş Ünitesinin de kazandırılacağı öğrenildi.


Vali Deniz’in yeni hastane inşaatın yaptığı incelemelere, Kula Kaymakamı Kemal Duru, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Onur Kahya ve Devlet Hastanesi Müdürü Ali Akarsu da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
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