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Vali Deniz, gençlerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampını ziyaret ederek Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen gençlerle buluştu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
Vali Deniz, gençlerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampını ziyaret ederek Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen gençlerle buluştu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin her yerinden gençlerin zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampını ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, kampa katılan gençler için düzenlenen paintball, futbol, yüzme, masa tenisi, voleybol, basketbol, okçuluk, sokak oyunları, halk oyunları, el sanatları, müzik, kaya tırmanma, mini golf gibi aktiviteler hakkında bilgi aldı. Gençlik ve İzcilik Kampı ziyaretinde Vali Ahmet Denize Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve kurum amirleri eşlik etti.


Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı öğrencileri tarafından hazırlanan gösterileri izleyen Vali Ahmet Deniz, “Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının ardından gençlerimiz yorgunluklarını bu kamplarda atıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlerin zamanlarını daha kaliteli bir şekilde geçirebilmeleri için düzenlenen birçok ücretsiz etkinliği var. Gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri, kendilerini geliştirebilecekleri spor ve sanatsal faaliyetlerde bulunmaları onlarınbedensel ve ruhsal gelişimleri açısından önemli. Manisa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde, merkez ve ilçelerimizde farklı branşlarda ücretsiz kurslarveriliyor. Manisa’yı spor şehrine dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıklı, kendine güvenen ve başarılı bir nesil yetiştirmek istiyorsak kaliteli bir eğitim ve akademik başarının yanında gençlerimizi sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmeliyiz” dedi.



“Gençler, bizim geleceğimiz”


Gençlerden kamp süresince kurdukları dostluk ve birlikteliği devam ettirmelerini isteyen Vali Deniz, “Farklı yerlerden gelerek burada güzel zaman geçirirken aynı zamanda yaşadığınız yerlerin kültürünü diğer arkadaşlarınıza tanıttınız. Türkiye’nin her köşesi cennet. Karadeniz’in horonu, Ege’nin zeybeği, Doğu Anadolu’nun halayı her bölgenin şarkısı, türküsü var. Farklı şehirlerde farklı kültürle büyümüş olsak da farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Bizi güçlü kılan da farklılıklarımızla oluşturduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Bir cihan devletinin mirası üzerine kurulduğumuzu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde imkansızlıklara rağmen birçok cephede savaşarak Kurtuluş Savaşını kazanmış bir millettin torunları olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Siz, bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizi bulunduğu yerlerden daha yukarılara taşıyacak olan sizlersiniz. Umutsuzluğa kapılmadan kendinize hedefler koyup çalışın ve kendinizi geliştirin. Bu size başarıyı getirecektir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin sevgi ve kardeşlik tohumlarını ektiği topraklar. Manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkın, birlik ve beraberliğinizi kaybetmeyin” diye konuştu.


Kampta kalan gençlerle birlikte yemekhanede yemek yiyerek sohbet eden Vali Ahmet Deniz,gençlere kitap hediye etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
  1. kültür
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