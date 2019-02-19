0553 313 94 23

Vali Deniz Demirci heyetini kabul etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem ve yönetimini ağırladı.

19 Şubat 2019 Salı 16:26
Vali Deniz Demirci heyetini kabul etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem ve yönetimini ağırladı.


Belediye Başkanı Selami Selçuk, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz’e teşekkür ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem de yönetimini tanıtarak çalışmalarını Vali Deniz’e anlattı.


Vali Deniz de Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem’e ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel güvenlik görevlisinin evine tarihi eser baskını
    1. Özel güvenlik görevlisinin evine..
    2. Başkan Günaydın 5 yıl görev yaptığı..
    3. Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi..
    4. FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim..
    5. Kayserispor’da Atiker Konyaspor..
    6. "Bağdat yönetimi talep ederse Irak'tan..
    7. Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;
    8. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya..
    9. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    10. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    11. Tekvandoda milli görev
    12. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    13. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    14. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    15. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    16. TBMM Genel Kurulu
    17. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    18. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    19. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    20. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü