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Vali Deniz çiftçilerle birlikte hasat yaptı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Köprübaşı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hasat çalışmalarına katıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:14
Vali Deniz çiftçilerle birlikte hasat yaptı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Köprübaşı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hasat çalışmalarına katıldı.


İlk olarak Merkez Mahallesinde bulunan çilek bahçesini ardından Kemhallı Mahallesindeki badem bahçesini ve son olarak da nektarin ve erik bahçesini ziyaret eden Vali Deniz, işletme sahiplerinden üretimle ilgili bilgiler aldı. Vali Deniz, ziyaret ettiği bahçelerde çiftçilerin hasat çalışmalarına yardım etti. Ziyaretleriyle ilgili konuşan Vali Deniz, "Manisa’nın ve Köprübaşı’nın toprakları çok verimli, emeğinizin karşılığını topraktan alabiliyorsunuz. Aslında bütün Anadolu toprakları verimli, ülkemizin her yerinde farklı ürünler yetiştirilebilmektedir. Bugün de çilek, badem, nektarin ve erik bahçelerindeki bolluk ve bereketi gördük. Bu bolluk ve bereketin daim olması için topraklarımıza iyi bakmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Son dönemlerde her alanda olduğu gibi tarımda da bilimsel yöntemler sayesinde güzel gelişmeler yaşanmakta, tarım daha bilinçli yapılır hale gelmektedir. Yapılan bilimsel değerlendirmeler ve çağdaş sulama yöntemleri sayesinde tarım yapılabilir alanlar artmaktadır. Böylece topraklarımızdan sağlanan katma değer artmaktadır. Daha çok tarım alanı daha çok üretim ve daha çok ihracat demektir. Üretimin artması ayrıca ithalatın azalmasını sağlayacaktır. Amacımız da kendi topraklarımızda, kendi emeğimiz ve alın terimizle yetiştirdiğimiz yerli ve milli ürünleri arttırmak. Emeğiniz, hem ilimiz hem Ülkemiz açısından çok değerli. Bütün çiftçilerimizin hayırlı ve bolluk için de bir hasat dönemi geçirmesini diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:14
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