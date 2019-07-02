0553 313 94 23

Vali Deniz, Bağcılık Araştırma Enstitüsünde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:16
Vali Deniz, Bağcılık Araştırma Enstitüsünde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürü Akay Ünal ve personeli tarafından karşılanan Vali Ahmet Deniz, enstitüde yürütülen çalışmaları inceledi. Enstitü de bulunan Bitki Sağlığı Laboratuvarını inceleyen Vali Deniz, laboratuvar çalışanlarından bitkilerde ortaya çıkan hastalık çeşitleri, bunların teşhis ve tanısına ilişkin süreçlerle ilgili bilgi aldı.


Vali Deniz daha sonra değişik üretim, sulama, budama gibi alanlarda çalışmalar yapılan bağlarda incelemelerde bulundu. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen üzümlerden elde edilen üzüm suyu ve pekmezin Atatürk Orman Çiftliğine ait tüm satış yerlerinde satılacağını ve bu durumun hem ilimizin tanıtımı hem de üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Vali Deniz, enstitü personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baro Başkanı Göğebakan’dan tayini çıkan adli yargı mensupları onuruna veda yemeği
    1. Baro Başkanı Göğebakan’dan tayini..
    2. Bu para nereye gidiyor? Devlette 300..
    3. Voleybol: Genç Erkekler Türkiye..
    4. Kilimlerden kendi sahalarını yapan..
    5. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları..
    6. Cadde ortasında alev alan otomobili..
    7. Senegal ekonomide sınıf atladı
    8. Germencik’in yeni logosu meclisten..
    9. Zorunlu trafik sigortasının yeni..
    10. Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
    11. OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül..
    12. Muammer sağlık kontrolünden geçti
    13. Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak..
    14. Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?
    15. Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga..
    16. Azez'de duygulandıran görüntüler!..
    17. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    18. TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki
    19. Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    20. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    21. Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin..
    22. El emeği mozaikler sergide buluştu
    23. El emeği mozaikler sergide buluştu
    24. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    25. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    26. Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB..
    27. Yörüklerden Başkan Özcan’a ziyaret
    28. Akçadağ’da kenevir operasyonu
    29. Milli Mücadele kahramanı "Kara Fatma"..
    30. Nijerya'daki şiddet olaylarında bir..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız