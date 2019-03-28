Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da temaslarda bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar ve Gölmarmara ilçelerinde sivil toplum kuruluşu ve kurumları ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe ziyaretleri kapsamında Akhisar’a giden Vali Ahmet Deniz ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya’yı makamında ziyaret eden Vali Deniz, Akhisar’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ahmet Deniz, daha sonra Akhisar Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, Vali Deniz’e kendilerini ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek faaliyetleri ve istihdam seferberliği çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sofralık zeytinde Akhisar’ın zeytinin başkenti olduğunu ifade eden Ulusoy, Akhisar’da 15 milyona yakın ağaç potansiyeli olduğunu ve markalaşmanın önemini belirtti. Başkan Ulusoy, Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sayesinde zeytin ve zeytinyağında çok ilerleme kaydedileceğini ifade ederek, bölgede yer alacak marka değeri yüksek 52 firmadan yaklaşık 8 firmanın üretime geçtiğini, en önemli eksikliklerinden birinin markalaşma olduğunu bildirdi.Başkan Ulusoy, ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı zeytine prim desteği nedeniyle teşekkür etti.

Markalaşmanın önemine değinen Vali Deniz de, Türk zeytinyağının rekabet edebilirliğinin arttırılması için hep beraber daha fazla çalışmak gerektiğini ifade etti. Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında Manisa’nın ve Akhisar’ın hedefine kolaylıkla ulaşacağına inandığını belirten Vali Deniz, ‘Burası Akhisar, Burada İş var’ diyerek istihdama katkı sağlamak için her türlü çabayı göstermelerini istedi.

Vali Ahmet Deniz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Akhisar Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Deniz, gençlerin iyi yetişmelerinde Gençlik Merkezlerinin önemli işlevi olduğuna değinerek, gençlerin buradan en iyi şekilde yararlanmalarını istedi.

Akhisar Ticaret Borsasına ziyaret

Vali Ahmet Deniz, Akhisar Ticaret Borsasına da ziyarette bulundu. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı zeytine prim desteği nedeniyle teşekkür ederek, 400 bin olan üretici sayısının, rekoltenin ve kişi başı tüketimin artacağından umutlu olduklarını ifade etti. Türkiye’de zeytincilik sektörünün çok daha iyi yerlere geleceğini söyleyen Başkan Alhat, Türkiye’de sofralık yeşil zeytinin yüzde 70’ini, siyah zeytinin yüzde 35’ini 22 bin çiftçi ile ürettiklerini belirtti.

Zeytinin Manisa ekonomisi için önemine değinen Vali Deniz, üretim miktarı ve kişi başı tüketimin artırılarak kahvaltılarda ve sofralarda yer alması, markalaşma için gayretli bir çalışma yapılması gerektiğini, teknoloji ve akıllı tarımında göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Vali Deniz, Akhisar’da öğrencilerle buluştu

Vali Ahmet Deniz, Akselendi Mimar Sinan Ahmet Özkan İlkokulu ve Akselendi Şehit Mümin Koca Ortaokulunu da ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulun fiziki durumu ve işleyişi hakkında Akselendi Şehit Mümin Koca Ortaokulu Müdürü Nazım Tosun’dan bilgi alan Vali Deniz, derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti. Okumanın önemini vurgulayan Vali Deniz, öğrencilere kitap hediye ederek çok kitap okumalarını istedi. Vali Deniz, burada öğretmenlerle de toplantı yaparak taleplerini dinledi.

Vali Deniz, Akselendi’de vatandaşları dinledi

Vali Ahmet Deniz, Akhisar ilçe ziyareti kapsamında Akselendi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle muhtarı Ömer Akaydın ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Vali Deniz, mahalle kahvehanesinde vatandaşların taleplerini dinledi ve bir süre sohbet etti.

Akselendi mahalle sakinleri de kendilerini ziyaretleri nedeniyle memnuniyetlerini ifade edip Vali Deniz’e teşekkür etti.

Gölmarmara’da temaslarda bulundu

Ziyaretleri kapsamında Gölmarmara’ya giden Vali Ahmet Deniz, ilk olarak ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Ziyarette Vali Deniz’i İlçe Kaymakam Vekili Burak Akeller, İlçe Belediye Başkanı Kamil Öz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Ali Ayan, Emniyet Müdürü Ömer Kuzidadaş karşıladı. Öğrenciler Vali Deniz’e çiçek takdim ederken Vali Deniz de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Gölmarmara Kaymakam Vekili Burak Akeller’i makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulunan Vali Deniz, Gölmarmara’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ahmet Deniz, belediye meydanında bulunan kahvehanede vatandaşları ziyaret etti. Vali Deniz, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, hatırlarını ve isteklerini sordu.

Gölmarmara’daki yatırımları inceleme

Vali Deniz, belediye meydanında restorasyon çalışmaları biten Şahuban Camiine giderek Gölmarmara Kaymakam Vekili Burak Akeller ve ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Vali Deniz ve beraberindekiler, Gölmarmara Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı yüzme havuzu inşaatında incelemede bulundu. Burada Belediye Başkanı Kamil Öz’den bilgi alan Vali Deniz, havuzun Gölmarmaralıların önemli bir ihtiyacını gidereceğini ifade etti.

Gölmarmara ziyaret programı kapsamında Tiyenli Mahallesine giden Vali Ahmet Deniz, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki bir kahvehaneye giden Vali Deniz’e Gölmarmara Kaymakam Vekili Burak Akeller, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Ali Ayan, Tiyenli Mahalle Muhtarı Reşat Doğan da eşlik etti. Vali Deniz, kahvehanedeki vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sohbet edip çay içti. Burada 107 yaşındaki Mustafa Karaca adlı vatandaş ile yakından ilgilenen Vali Deniz, hayır lokması dağıtılan bir vatandaşın ruhuna ithafen dua ederek yakınlarına baş sağlığı diledi.