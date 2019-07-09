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Vali Demirtaş’tan şehit ailesine ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, görev yeri olan Şanlıurfa’daki eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

09 Temmuz 2019 Salı 10:58
Vali Demirtaş’tan şehit ailesine ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, görev yeri olan Şanlıurfa’daki eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Şehidin babası Zafer Şevik ve annesi Dilek Şevik’in şahsında tüm aile üyeleri ile yakınlarına başsağlığı dileyerek, sabır temennisinde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, şehitlerimizi daima minnetle anacaklarını belirtti veşehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.


Vali Mahmut Demirtaş’ın, askeri ve mülki erkan ile vatandaşların da katıldığı taziye ziyareti, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik ile vatan için canlarını veren tüm şehitlerin ruhlarına Kur’an-ı Kerim’den sureler okunup ve dualar edilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:58
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