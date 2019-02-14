0553 313 94 23

Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında inceleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitim yuvalarının daha modern bir yapıya kavuşması, eğitimdeki başarı çıtasının yükseklere taşınması için azami gayreti gösterdiklerini söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında inceleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitim yuvalarının daha modern bir yapıya kavuşması, eğitimdeki başarı çıtasının yükseklere taşınması için azami gayreti gösterdiklerini söyledi.


Vali Demirtaş, tarihi Adana Fen Lisesi bünyesinde yapım çalışmaları devam eden 24 derslikli ek okul binası ile 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdunda ve Yüreğir ilçesinde yapımına başlanan 28 derslikli ilkokulun inşaat alanında incelemelerde bulundu.


İnşaat alanlarında yapılan çalışmalar ve gelinen aşamalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, Adana’nın eğitimdeki kalitesini arttırmak, çocukların daha iyi ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi. Bu hususta herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, "Eğitim yatırımları ülkelerin geleceğine yapılan yatırımlardır. Devletimiz bu gerçekten hareketle son yıllarda eğitime çok ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Bizler de Devletimizin destekleriyle ilimizdeki eğitim yuvalarının daha modern bir yapıya kavuşması, eğitimdeki başarı çıtasının yükseklere taşınması için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.


Yapılan çeşitli değerlendirmelerin ve incelemelerin ardından Vali Demirtaş, inşaat alanlarından ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    1. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    2. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
    3. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
    4. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    5. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    6. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    7. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    8. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    9. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    10. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    11. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    12. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    13. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    14. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    15. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    16. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    17. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    18. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    19. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    20. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir