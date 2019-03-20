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Vali Demirtaş’tan Nevruz Bayramı mesajı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Ülkemizin tüm renkleriyle geleceğimizin inşasına birlikte omuz vermeliyiz" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:09
Vali Demirtaş’tan Nevruz Bayramı mesajı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Ülkemizin tüm renkleriyle geleceğimizin inşasına birlikte omuz vermeliyiz" dedi.


Vali Demirtaş, baharın başlangıcını simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Nevruz’un


bereketin simgesi ve tazelenmenin müjdecisi olarak yüzyıllardır Türk toplumunda bayram olarak kutlandığını kaydeden Vali Demirtaş, “Türk milletinin sahip olduğu ve nesilden nesile aktararak günümüze kadar yaşattığı önemli kültür değerlerinden biri olan Nevruz Bayramı, içerdiği güçlü anlamlarla yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa ve kardeşliğe verilen önemin en güzel sembollerinden olmuştur” ifadelerini kullandı.


Vali Demirtaş, geçmişten günümüze farklı kültür ve dini inançlara sahip insanların dostluk, kardeşlik ve sevgi hisleri ekseninde sıkı sıkıya kenetlendiği Anadolu’da hoşgörü anlayışının, kültürel mirası yaşatan en büyük zenginlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


“Birbirinden farklı kültürlere mensup insanlarla aynı coğrafyayı paylaşmış, farklılıkları zenginlik olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak bizler, binlerce yıllık şanlı tarihimizden miras kalan, bizleri birbirimize kenetleyen bu ortak kültür değerimizi gelecek kuşaklara aktarmalı, geçmişi birlikte oluşturduğumuz gibi ülkemizin tüm renkleriyle geleceğimizin inşasına da birlikte omuz vermeliyiz. Asırlardır her türlü güçlüğü birbirine destek olarak aşmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş aziz milletimiz, dün olduğu gibi bundan sonra da nice bayramları huzur ve mutluluk içerisinde beraberce kutlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Nevruz Bayramı’nın kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ederek bütün Adanalı hemşehrilerimin ve milletimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:09
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