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Vali Demirtaş’tan 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişimi sırasında Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet Oruç, Mehmet Oruç ve Yunus Uğur ile İstanbul 66.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:31
Vali Demirtaş’tan 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişimi sırasında Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet Oruç, Mehmet Oruç ve Yunus Uğur ile İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlasında darbecilere müdahale esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine’nin mezarlarını ziyaret etti.


Vali Mahmut Demirtaş’ın şehit kabirlerini ziyaretine, Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Ayhan Barut, Orhan Sümer, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şehitlerin aileleri ile yakınları katıldı. Vali Demirtaş, protokol üyeleri ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşen mezarlık ziyaretlerinde hayli duygulu anlar yaşandı.


Ali Hocalı, Asri ve Buruk Mezarlıklarındaki kabirleri başında şehitlerin ruhlarına dualar edip Allah’tan rahmet dileyen Vali Demirtaş, tek tek sarıldığı şehit aileleri ve yakınlarına da bir kez daha başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.


Şehit mezarlıklarını ziyaretinde, ülkenin ve milletin geleceğini karartmayı amaçlayan hain darbe girişimini nefretle kınayan Vali Mahmut Demirtaş, daima saygı ve şükranla anacaklarını belirttiği tüm şehitlerin aileleri ile yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.


Şehitlerin mezarlarına çiçekler bırakan Vali Demirtaş’ın kabir ziyaretleri, şehitlerin ruhlarına dualar edilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:31
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