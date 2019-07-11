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Vali Demirtaş, Yeşilbağlar Mahallesin’de vatandaşla buluştu

Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Vali Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ni ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
Vali Demirtaş, Yeşilbağlar Mahallesin’de vatandaşla buluştu

Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Vali Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ni ziyaret etti.


Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı Ahmet Kırtay’ın yanı sıraGüzelevler, Levent, Başak, 19 Mayıs, Koza, Yunus Emre, Dede Korkut ve İncirlik Cumhuriyet mahalle muhtarlarının ve kanaat önderlerinin katıldığı ziyarette Vali Demirtaş, yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine değinerek “Adana’mıza yakışır bir şekilde Merkez Park’ta saat 20.00’da güzel bir program düzenleyeceğiz. Hepinizi Demokrasi Zaferinin yıl dönümünde orada görmek istiyoruz” dedi.


Son yıllarda yapılan devasa yatırımlar sayesinde ilimizin sahip olduğu potansiyelin daha da arttığını ifade eden Vali Demirtaş, “Adana büyüyor, Adana gelişiyor, Adana değişiyor. Bizler yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla Adana’yı bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Bunun yanı sıra vatandaşlara en kaliteli kamu hizmetinin verilmesi hususunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, diyalogların canlı tutulması için gerek kaymakamların gerekse kendilerinin azami gayreti gösterdiğini, talep ve beklentileri yerinde dinlemek üzere sıkça bunun gibi ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.


Vali Mahmut Demirtaş’ın açıklamalarının ardından muhtar ve vatandaşlar tek tek söz alarak mahallelerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini dile getirdiler. Vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Vali Demirtaş, dile getirilen hususların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
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