Vali Demirtaş yaralanan işçileri, hastanede ziyaret etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Şehir Müzesi içerisinde bulunan ve güçlendirme çalışmaları yapılan tarım müzesi duvarının iskelenin üzerine çökmesi sonucu yaralanan işçileri, tedavi altına alındıklarıhastanelerde ziyaret etti.

Ambulanslarla Acıbadem, Balcalı, Seyhan Devlet ve Şehir Hastanelerine kaldırılan Mikail Bilen, Selman Bilen, Abulrrakip Bilen ve Yıldız Yüzer adlı işçilere geçmiş olsun temennisinde bulunup acil şifalar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, hastane yetkililerinden işçilerin sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Tahkikat başlatıldı

Çöken duvarın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Halil Bilen adlı işçiye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Demirtaş, büyük üzüntü duyduğunu ve ilk etapta aşırı yağmurların duvara verdiği olumsuz etkiden kaynaklandığının değerlendirildiğinibelirttiği olayla ilgili araştırma ve soruşturmanın ivedilikle başlatıldığını ifade etti.

Olay yerinde incelemede bulundu

Vali Mahmut Demirtaş, hastanelerde işçileri ziyaret etmesinin ardından, Adana Şehir Müzesi’nde duvarın yıkıldığı alanda incelemelerde bulunarak, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.