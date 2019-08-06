Vali Demirtaş: “Vatandaşımıza en kaliteli kamu hizmetini ulaştırmak bizlerin en temel görevlerindendir”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, her bir vatandaşa hiçbir ayrım gözetmeksizin en kaliteli kamu hizmetini ulaştırmanın kendilerinin en temel görevlerinden olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, gerçekleştirdiği muhtar ve vatandaş buluşmalarını Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’yle sürdürdü. Mahalleye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında; muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Demirtaş; kendisine iletilen talep ve beklentileri dinledi.

Vali Demirtaş, muhtar ve vatandaş buluşmasının ardından Yenidoğan Mahallesi’nde faaliyette bulunan sokak esnafıyla bir araya geldi. Esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisini ileten ve orada bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Demirtaş, iş yoğunluğundan fırsat buldukça Adana’nın tüm mahallelerini ziyaret etmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Kentin her bir noktasında bulunan vatandaşların kamu hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Vali Demirtaş, ziyareti sırasında Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın anısına yaptırılan çeşmeden de su içerek Yenidoğanlı şehide Allah’tan rahmet diledi.

Mahallede kurulan kurban pazarını da ziyaret eden Vali Demirtaş, pazardaki durum ve kurbanlık satışları hakkında üreticilerden bilgiler alarak pazar sakinlerine bereketli kazançlar diledikten sonra ziyaretini Yenidoğan Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden 24 derslikli ilkokul inşaatı, Yüreğir Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an Kursu ve kreş binasında incelemelerde bulunarak sürdürdü. İnceleme ziyareti sırasında inşaat çalışmalarında gelinen aşama ile çocuklara verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler alan Demirtaş; her bir çocuğu ayrı ayrı önemsediklerini ve çocukların en iyi şekilde yetişmesi için eğitim sektöründeki çalışmaların el birliği içinde sürdürüleceğini dile getirdi.

Ziyareti esnasında kısa bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemesi açısından bu buluşmaları önemsediğini belirtip, “Bizler için önemli olan vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleridir. Her bir vatandaşımıza hiçbir ayrım gözetmeksizin en kaliteli kamu hizmetini ulaştırmak bizlerin en temel görevlerindendir. Bu bağlamda iletilen hususlar için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmek istiyorum” dedi.

Tüm vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, kendisine gösterilen yoğun ilgi için de teşekkür ettiğini sözlerine ekleyerek ziyaretini sonlandırdı.