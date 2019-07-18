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Vali Demirtaş: "Trafik ihmale ve şakaya gelmez"

Adana’da yılın ilk 6 aylık trafik değerlendirme toplantısında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, trafiğin ihmale ve şakaya gelmeyeceğini söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
Vali Demirtaş: "Trafik ihmale ve şakaya gelmez"

Adana’da yılın ilk 6 aylık trafik değerlendirme toplantısında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, trafiğin ihmale ve şakaya gelmeyeceğini söyledi.


İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını yüzde elli oranında azaltmaya yönelik hazırladığı “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında uygulamaya konulan “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” dahilindeki eylem planları, kampanyalar, etkin ve sürekli trafik denetimleri ile bilgilendirme faaliyetleri ele alındı.


Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıda trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kaza nedeniyle yaşanan manevi kayıpların yanı sıra sosyo-ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması hususunda yapılacak çalışmalar ele alındı.


“Trafik Kazalarını Önleme Planı” kapsamında yapılan denetimler, “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan yaşam tünellerinde yapılan uygulamaların yanı sıra “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında yürütülen faaliyetlerin de değerlendirildiği toplantıda açıklama yapan Vali Demirtaş; trafiğin ihmale ve şakaya gelmeyeceğini dile getirdi. Bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlikle geri dönüşü olmayan yollara girilebileceğini ifade eden Vali Demirtaş, tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.


Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantı, mevcut tedbirlerin yanı sıra alınması ve takip edilmesi gereken ilave tedbirlerin de görüşülmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
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