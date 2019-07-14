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Vali Demirtaş: "Şehitlerimizi daima şükran ve minnetle anacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında kabirlerini ziyaret ederek dualar ettiği 15 Temmuz şehitleri Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine, Şehit Polis Memurları ikiz kardeşler Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç, Şehit Polis Memuru Yunus Uğur ve Şehit Komiser Zeynep Sağır’ın ailelerini ziyaret etti.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:03
Vali Demirtaş: "Şehitlerimizi daima şükran ve minnetle anacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında kabirlerini ziyaret ederek dualar ettiği 15 Temmuz şehitleri Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine, Şehit Polis Memurları ikiz kardeşler Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç, Şehit Polis Memuru Yunus Uğur ve Şehit Komiser Zeynep Sağır’ın ailelerini ziyaret etti.


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç, şehit polis memuru Yunus Uğur ve şehit Komiser Zeynep Sağır’ın ailelerini, 100. Yıl, Cumhuriyet, Belediye Evleri ve Gürselpaşa mahallelerindeki evlerinde ziyaret eden Vali Demirtaş, şehitlerin aileleri ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.


Ziyareti sırasında vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği yolunda canların veren şehitlerin, daima şükran ve minnetle anılacağını kaydeden Vali Demirtaş, şahit aileleri ve yakınlarının da her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Şehit yakınlarının, ziyaretinden dolayı Vali Mahmut Demirtaş’a teşekkür edip ‘vatan sağ olsun’ mesajları verdikleri ziyaret, şehitlerin ruhlarına Kur’an-ı Kerim’den sureler okunup, dualar edilmesiyle sürdü.



Gazilere vatan ve millet adına teşekkür etti


Vali Mahmut Demirtaş, şehitlerin ailelerini ziyaretinin ardından, 15 Temmuz hain darbe gecesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine tankların kapattığı Boğaz Köprüsü’ne giden ve darbecilere direnmesi sonucu kolundan şarapnel parçalarıyla yaralanan Gazi Suat Avcı ile aynı gece görevli olarak gittiği İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığında yaralanan Başpolis MemuruGazi Soner Gürler’i, ikamet ettikleri Kışla ve Beyazevler mahallelerindekievlerinde ziyaret etti. Gazi Başpolis memuru Soner Gürler ve Gazi Suat Avcı ile bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, her iki gaziye de demokrasi, vatan ve millet sevgisinin en güzel örneğini sergilemelerinden dolayı teşekkür etti.


Gazilerin aileleri ile sohbet eden ve çocuklarına oyuncak hediye eden Vali Mahmut Demirtaş, ziyareti sırasında vatan için canlarını veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti ve minnet duyduğunu belirttiği gazilere de aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu yıllar temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:03
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