Vali Demirtaş muhtarlarla bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesi mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına destek istedi. Vali Demirtaş Seyhan’da yapılan yatırımlardan ve çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Uyuşturucuyla mücadelede gerekli bütün adımların atıldığını belirtti.

Adana Çukurova Kalkınma Ajansı’nda gerçekleşen değerlendirme toplantısına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve Seyhan ilçesi mahalle muhtarları katıldı. Vali Demirtaş, Adana’da göreve başladığı 2016 yılı haziran ayından bugüne, "Muhtarlık Ziyaretleri ve Vatandaşlarımızla Buluşma" etkinlikleri vesilesiyle, muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını, muhtarların sıkıntılarını ilk ağızdan dinlediklerini ifade etti.

Yerel seçimler hakkında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Vali Demirtaş muhtarlardan destek istedi. Demirtaş,“Kaymakamlarımızla, kolluk güçlerimizle ve seçimlerde görevli diğer kişi ve kurumlarımızla, ilgili tüm toplantılarımızı yaptık. Seçimde görev yapacak tüm kişi ve kurumlarımıza, muhtarlarımızın da gereken desteği vereceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

"Seyhan’da eğitimden sağlığa büyük yatırımlar yaptık"

Seyhan’da eğitim hizmetlerinin verilmesi ve öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim almaları amacıyla 619 derslik ve 27 okul inşaatının tamamlandığını belirten Vali Demirteş, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon ve 6 atölyenin de hayata geçirildiğini söyledi. Yapılan yatırımların toplam yatırım bedelinin 118 milyon 132 bin lira olduğu vurgulayan Demirtaş, “634 derslik ve 24 okul inşaatı ile 300 öğrenci kapasiteli pansiyon, 1 spor salon ve 2 atölyenin çalışmalarına da hız kesmeden devam etmekteyiz. Bu projelerimizin toplam tutarı ise 184 milyon 660 bin liradır. Halihazırda 199 derslik, 8 okul, 1 spor salonu ve 4 atölye projelerimizde de ihale aşamasındayız” diye konuştu.

Demirtaş, hükümetin sağlık alanında değişim ve dönüşüm anlayışıyla hayata geçirdiği 200 yataklı eski adıyla Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, yeni adıyla Seyhan Devlet Hastanesi’ni faaliyete geçirdiklerini belirtti. Bunun yanında Bahçeşehir Mahallesin’nde 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binası ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu hizmete açtıklarını belirtti.Gülbahçesi Mahallesi’nde Göçmen Sağlığı Merkezi Binası inşaatının tamamlandığını ve Pınar Mahallesi’nde Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatlarının tamamlanmasının çok yakın olduğunu Mayıs ayı içerisinde tüm bu yatırımların açılışının yapılacağını ifade etti. Demirtaş, “Önümüzdeki dönemde sağlık alanında Seyhanımıza yapacağımız en büyük yatırım ise Güney Seyhan Devlet Hastanesi olacaktır. Mersin yolu üzerinde eski Karayolları Muayene İstasyonu’nun bulunduğu arsa alanına yapacağımız, 150 yatak kapasiteli Güney Seyhan Devlet Hastanemizin projeleri tamamlanmış olup, Bakanlığımızca 21 Mart 2019 tarihinde ihale edilmek üzere ilanı yapılmıştır. Güney Seyhan Devlet Hastanesinin Seyhanlı hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Madde bağımlılığına bağlı ölümlerde Türkiye’de beşinci sıradayız"

Adana’nın en önemli sorunlardan birinin uyuşturucu madde bağımlılığı olduğunu belirten Vali Demirtaş, uyuşturucuyla mücadele etmek için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Demirtaş, “Üzerinde hassasiyet göstermemiz gereken bir diğer konu başlığı da uyuşturucu ile mücadeledir. Üzülerek ifade etmeliyim ki madde bağımlılığına bağlı ölümlerde ilimiz; Türkiye genelinde beşinci sırada yer almaktadır. Madde kullanımında üzerinde asıl durmamız gereken nokta ise, ilk kullanım yaş ortalamasının düşmüş olmasıdır” dedi.

Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile koordine içinde hareket ettiklerini belirten Demirtaş muhtarlardan destek beklediklerini ifade etti.