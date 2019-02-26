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Vali Demirtaş: "Madde bağımlılığı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, madde bağımlılığı ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 15:57
Vali Demirtaş: "Madde bağımlılığı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, madde bağımlılığı ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.


Bir Çare Derneği’nce düzenlenen "Bağımlılık ve Maneviyat" konulu program, Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.


Verem Savaş Derneği toplantı salonunda düzenlenen programda, Bir Çare Derneği’nce, bağımlılıkla mücadele alanındaki insan kaynaklarının geliştirilmesi projesi kapsamında sahada görev yapanlara “bağımlılıkla psikososyal müdahale programları, bağımlılığın tanısı ve değerlendirilmesi, bağımlılık ve manevi destek” konularında verilen iki haftalık eğitim çalışmalarının da değerlendirildiği programa Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Bir Çare Derneği Başkanı Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öznur Özdoğan, sahada görev yapan gönüllüler ve din görevlileri katıldı.


Prof. Dr. Öznur Özdoğan programda yaptığı konuşmada,uyuşturucu ile mücadelede "Bağımlılık ve Maneviyat" konusunda çeşitli bilgiler verirken, Adana’da uyuşturucu ile mücadelede ciddi çalışmalar yapılmasının sevindirici olduğunu belirtti. Bağımlılıkla mücadelenin, Adana genelinde benimsenmiş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Öznur Özdoğan, iyiliğin özendirilerek, kötülüklerden uzak durulmasını sağlamak ve bu mücadele çalışmalarında el birliği ile hareket edilmesi çok önemli. Adana, madde bağımlılığı ile mücadelede hayli kararlı ve başarılı” dedi.



"Mutlaka başarmalıyız"


Vali Mahmut Demirtaş da, programda yaptığı açıklamalarda Adana’da uyuşturucu ile mücadeleyi çok ciddi şekilde sürdürdüklerini söyledi. Vali Demirtaş, “Adana Valiliği olarak, bağımlılık ile mücadeleyi toplumun tüm katmanlarıyla birlikte sürdürmeye büyük özen gösteriyoruz. Emniyet güçlerimiz de bu konudaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bağımlılıkla mücadelede herkesin çok duyarlı olması lazım, bu sorunu çözmemiz, mutlaka başarmamız lazım. Bu önemli programı düzenleyen Bir Çare Derneği yöneticilerine ve aydınlatıcı bilgilerinden dolayı Prof. Dr. Öznur Özdoğan’a ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, madde bağımlılığı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.


Toplantı, madde bağımlılığı ile mücadelede görev alan gönüllülerce yöneltilen soruların yanıtlanması ve fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:57
  1. doğa

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