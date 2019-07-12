Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi

Adana ValisiMahmut Demirtaş, İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 3. Dönem Toplantısı’nın ardından ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi.

İlçelerin genel durumunun ve gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin detaylıca değerlendirildiği toplantıda kaymakamlarla istişarelerde bulunan Vali Demirtaş; Adana’yı tüm ilçeleriyle beraber bir bütün olarak gördüklerini belirterek ilçelerin sahip oldukları potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için iş birliği içinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

Bağımlılıkla mücadele konusuna da değinen Vali Demirtaş, yıkıcı sonuçlar doğuran bağımlılık probleminin ortadan kaldırılabilmesi için kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini ve kaymakamlardan da aynı hassasiyeti beklediğini belirterek “Adana’nın tüm ilçelerinde uyuşturucunun üretim, satış ve kullanım zincirlerinin tümünü mutlak surette kıracağız. Uyuşturucunun çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Açıklamasının devamında ilçelerde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarının geldikleri aşamaların yakından takip edilmesinin de önemli olduğunu belirten Vali Demirtaş; vatandaşların huzuru, refahı ve mutluluğu konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inandığını dile getirdi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinin tüm ilçelerde anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, açıklamasının ardındankaymakamlara başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yapılan çeşitli değerlendirmelerle son buldu.