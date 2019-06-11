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Vali Demirtaş, en çok atık toplayan okulların yöneticilerine ödüllerini verdi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Okullararası Atık Toplama Yarışması"nda en çok atık toplayan okul yöneticileri ile "Hayalindeki Çevreyi Koru" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Mahmut Demirtaş tarafından verildi.

11 Haziran 2019 Salı 12:40
Vali Demirtaş, en çok atık toplayan okulların yöneticilerine ödüllerini verdi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Okullararası Atık Toplama Yarışması"nda en çok atık toplayan okul yöneticileri ile "Hayalindeki Çevreyi Koru" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Mahmut Demirtaş tarafından verildi.


24 bin tona yakın atık toplandı


Vali Demirtaş, Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, 12 bin 925 kg atıkla birinci olanSaniye Hüsamettin Özaltın Ortaokulu,5 bin 620 kg atıkla ikinci olan Şehit İsmail Demir Ortaokulu ve 5 bin 208 kg atıkla üçüncü olan Toros İlkokulu yöneticileri ile"Hayalindeki Çevreyi Koru" konulu resim yarışmasında dereceye giren Recep Birsin Özen Ortaokulu Öğrencisi Merve Alara Kurt, Kasım Sacide Ener Ortaokulu Öğrencisi Azra Uruk ve Sadıka Sabancı Ortaokulu ÖğrencisiEbrar Yersiz’i tebrik etti ve ödüllerini verdi.


"Doğa ve çevrenin korunması yolundaki tüm çalışmaların destekçisiyiz"


Vali Mahmut Demirtaş, bu tür etkinlikleri önemli bulduğunu belirterek ekinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Demirtaş, doğanın ve çevrenin korunması konusundaki tüm çalışmaların destekçisi olduklarını ifade ederek ödül alan yönetici ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:40
  1. doğa
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