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Vali Demirtaş: "Eğitime ve çocuklara harcanan para boşa gitmez"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitime ve çocuklara harcanan paranın boşa gitmeyeceğini söyleyerek, “Belediyelerimizin de eğitime ve çocuklarımıza kaynak ayırmaları, eğitim ve öğretim yatırımlarına destek vermeleri, okulları ziyaret edip dile getirilen hususların takipçisi olmaları çok yararlı olur” dedi.

25 Haziran 2019 Salı 15:45
Vali Demirtaş: "Eğitime ve çocuklara harcanan para boşa gitmez"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitime ve çocuklara harcanan paranın boşa gitmeyeceğini söyleyerek, “Belediyelerimizin de eğitime ve çocuklarımıza kaynak ayırmaları, eğitim ve öğretim yatırımlarına destek vermeleri, okulları ziyaret edip dile getirilen hususların takipçisi olmaları çok yararlı olur” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sürdürülen "Eğitimde Nitelik ve Kalitenin Arttırılması" konulu araştırmanın sunum toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un, yapılan geniş çaplı araştırmanın sonuçları hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgiler vermesinin ardından katılımcılara hitap eden Vali Mahmut Demirtaş, araştırma sonucunda belirlenen tespitlerin, eğitimdeki sorunların çözümü ve başarı seviyesinin arttırılmasında yol gösterici olacağını ifade etti.


Araştırmanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, büyük bir önem taşıyan eğitim ve öğretimdeki sorunların çözümünde, yerel yönetimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine görev düştüğüne dikkat çekti. Vali Demirtaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


"Adana’nın eğitim ve öğretimdeki başarı seviyesini daha yukarılara taşımada başarılı olmamız için belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle daima işbirliği içinde hareket etmeliyiz. Eğitim gibi hayati bir konuda yaşanan sorunları aşmak hedefinde bir politika belirlemeli ve bunu kararlılıkla uygulamalıyız. Eğitime ve çocuklara harcanan para boşa gitmez. Dolayısıyla belediyelerimizin de eğitime ve çocuklarımıza kaynak ayırmaları, eğitim ve öğretim yatırımlarına destek vermeleri, okulları ziyaret edip dile getirilen hususların takipçisi olmaları çok yararlı olur. Toplumun tüm kesimleri olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirirsek, tüm problemleri çözebiliriz. Bizler, belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla, eğitim ve öğretimin tüm paydaşları ile diyalog halinde olmayı önemsiyoruz. Adana Valiliği olarak, kentimizin eğitim ve öğretimdeki tüm sorunları aşması, hak ettiği başarıyı yakalaması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz."


Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasının ardından toplantı, "Adana’nın eğitimdeki genel durumuna ilişkin veriler, eğitimdeki iyi uygulama ve örneklerin tespit edilerek çoğaltılması, ziyaret edilen okullarda yapılan incelemelerin sonuçları, ilçe kaymakamlıkları, ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci, veliler, okul güvenlik elemanları ve okul polisleri gibi eğitim paydaşları ile yapılan görüşmelerde çıkan sonuçlar" hakkında ayrıntılı değerlendirmelerin yapılmasıyla sürdü.


Valilik makamında gerçekleştirilen "Eğitimde Nitelik ve Kalitenin Arttırılması" konulu araştırmanın sunum toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmeleriyle son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:45
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