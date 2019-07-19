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Vali Demirtaş: "Devlet ve millet düşmanlarına mücadelemizi sürdüreceğiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, FETÖ başta olmak üzere devlet ve millet düşmanı hain odaklara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:05
Vali Demirtaş: "Devlet ve millet düşmanlarına mücadelemizi sürdüreceğiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, FETÖ başta olmak üzere devlet ve millet düşmanı hain odaklara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.


Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Temsilciliğince düzenlenen “Gazi Mecliste O Gece” konulu toplantı, Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.


Adana Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilentoplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Adana Eski Milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, Şehit ikiz polis memurları Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç’un ailesi, 15 Temmuz gazisi Suat Avcı, KADEM üyeleri ve davetliler katıldı.


Vali Mahmut Demirtaş, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasında İncirlik Hava Üssü’nün elektriklerinin kesilmesi başta olmak üzere yaşanılan olayları ve alınan güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla anlattı.


Konuşmasında, milletin ve demokrasinin zaferiyle sonuçlanan darbe girişimini bir kez daha lanetlediğini ve kınadığını belirten Vali Demirtaş, FETÖ başta olmak üzere devlet ve millet düşmanı hain odaklara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.



Adana milletvekilleri Ankara’da o gece yaşananları anlattı


Adana eski Milletvekili Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın, 15 Temmuz’da Ankara’da ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi"nde yaşananları anlattıkları toplantı, demokrasiye bağlılık, birlik ve beraberlik mesajları verilmesiyle sürdü.


Adana Öğretmen Evi’nde KADEM Adana İl Temsilciliğince düzenlenen ve duygulu görüntülere sahne olan "Gazi Mecliste O Gece” konulu etkinlik, 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir’e çiçek takdim eden Vali Mahmut Demirtaş’ın,KADEM yöneticileri ile milletvekilleri, şehit aileleri ve gaziler ile tüm katılımcılara, vatanın birlik vebütünlüğünün sağlanması yolundaki duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:05
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