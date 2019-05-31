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Vali Demirtaş: "Biz Adana’ya, Adanalı da hizmetlere sahip çıktı"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanalı vatandaşların yapılan hizmetlere sahip çıkmak konusunda duyarlı davranmalarından mutlu olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:09
Vali Demirtaş: "Biz Adana’ya, Adanalı da hizmetlere sahip çıktı"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanalı vatandaşların yapılan hizmetlere sahip çıkmak konusunda duyarlı davranmalarından mutlu olduğunu söyledi.


Vali Demirtaş,İl Müftülüğünce PTT Evlerinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen iftar programına katıldı.


Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl,İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Gazi Demir,Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Müftüsü Hasan Çınar, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İl Müftüsü Hasan Çınar’ın açılış konuşması ve yemek duasını yapmasının ardından iftar programına katılanlara hitaben konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği olarak kente sahip çıkmaya büyük bir önem verdiklerini söyledi ve Adanalı vatandaşların da yapılan hizmetlere sahip çıkmak konusunda duyarlı davranmalarından dolayı ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.


Konuşmasında, yurt konusunun üniversite öğrencilerinin en önemli gereksinimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde oluşturulan 500 kişilik kız öğrenci yurdunun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:09
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