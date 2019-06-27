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Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal potansiyeli iyi değerlendirilmeli"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’nın tarımsal potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:51
Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal potansiyeli iyi değerlendirilmeli"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’nın tarımsal potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.


Vali Demirtaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Pozantı ilçesini ziyaret etti. Vali Demirtaş ilk olarak Karakışlakçı Mahallesi’nde çilek ve kiraz üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Çilek üretimi yapan Mahmut Aşama ile kiraz üretimi yapan Ali Aşama ile sohbet eden Vali Demirtaş, bahçelerdeki üretim kapasitesi hakkında çiftçilerden bilgiler aldı.


Çukurova’nın sahip olduğu iklimi, verimli toprakları ve doğal koşulları ile Türkiye’nin en önemli tarım alanlarının başında geldiğini ifade eden Vali Demirtaş,katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin önemine de dikkat çekerek Adana’nın tarımsal potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.


Üretim yapan tüm vatandaşlara hayırlı ve bol kazançlar dilediğini sözlerine ekleyen Vali Demirtaş, ziyaretinin sonunda üreticilerin kendisine ilettiği talepleri dinledi ve bahçeden kendi elleriyle meyve topladı.


Vali Mahmut Demirtaş daha sonra Bitlis kırsalındaki operasyon sırasında patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak’ın Pozantı ilçesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Vali Demirtaş şehidin ailesinin hal ve hatırlarını sorarak onlarla sohbet etti.


Gerçekleştirdikleri sohbet sonrasında, vatanın bütünlüğü uğruna canını hiçe sayan tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Vali Demirtaş, şehitleri ve kıymetli ailelerini asla unutmayacaklarını daima onların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.


Vali Demirtaş son olarak Fındıklı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Mahallede faaliyet gösteren bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş, mahalle sakinlerinin kendisine ilettiği talep ve beklentileri dinledi ve taleplerin çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.


Vali Mahmut Demirtaş’ın ziyaretlerine Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:51
  1. doğa

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