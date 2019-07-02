Vali Demirtaş: “Adanalıları, 15 Temmuz’da Merkez Park’adavet ediyorum”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "15 Temmuz Demokrasi veMilli Birlik Günü"nde, darbe girişimini milletçe bir kez daha kınayacaklarını belirterek, “Tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz’da etkinliklerin yapılacağı Merkez Park’adavet ediyorum" dedi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" hazırlık toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, merkez ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve ilgililer katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu hain darbe girişimini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan eden asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğrayan bu girişimini, "15 Temmuz Demokrasi veMilli Birlik Günü"nde, milletçe bir kez daha kınayacağız. Toplantımız vesilesiyle hazırlıklarda emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz’da etkinliklerin yapılacağı Merkez Park’adavet ediyorum" dedi.

Hazırlıklar değerlendirildi

Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirdikleri hazırlık çalışmalarının detaylı bir şekilde ele alınmasıyla son buldu.