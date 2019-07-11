Vali Demirtaş: “15 Temmuz milli irade sevdalılarının darbe heveslilerine verdiği unutulmayacak bir derstir”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz’un milli birlik ve beraberliğin mayası, milli iradenin ise büyük bir güç olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda 15 Temmuz konulu şiirler okundu. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi gecesiyle ilgili video gösterimi ve Adanalı şehitlerin yad edilmesinin ardından Vali Mahmut Demirtaş, konuşma gerçekleştirdi. 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa tebdil eden şehitlerimize, Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Vali Demirtaş, üçüncü yıl dönümünde hüzün ve sevincin iç içe geçtiği bir 15 Temmuz’u daha milletimize yakışan vakarla, bu yıl da hep birlikte idrak edeceklerini dile getirdi.

Bu yıl düzenleyecekleri etkinliklerde birtakım söylemlerin altını da kalın kalın çizeceklerini belirten Vali Demirtaş, “15 Temmuz’un bir demokrasi zaferi; milli birlik ve beraberliğimizin mayası, milli iradenin ise büyük bir güç olduğunu vurgulayacağız. Tüm etkinliklerde devletimizin ve milletimizin bekasına, FETÖ ile sürekli mücadeleye, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güçlü bir aktör olduğuna değineceğiz. Programlarımızdaki temel hareket noktamız ise bu hain darbe girişiminin asla unutulmaması, unutturulmaması olacaktır. Bu meyanda bugün üniversitelerimizin ve eğitim camiamızın kıymetli mensuplarının katılımı ile düzenlenen bu programın, büyük bir anlam taşıdığı kanaatindeyim” dedi.

15 Temmuz, bir milletin ihanetle dirilişinin de en güzel örneğidir

15 Temmuz’un yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin, 40 yıllık planının bir gecede bozulduğu tarih olduğunu belirten Vali Demirtaş, “15 Temmuz; küresel aktörlerin kirli planlarının bozulduğu, fevkalade önemli bir kırılma noktasıdır. Milletimizin tarihine, vatanına, bayrağına, devletine, demokrasisine ve değer verdiği tüm kutsallarına sahip çıkmak adına kınama duruşudur. 15 Temmuz, sözde yenidünya düzeni adı verilen oyunun, kirli ve en ağır perdesinin sahnelendiği karanlık bir zaman dilimidir.15 Temmuz, FETÖ’nün makyajının bozulduğu, gerçek yüzünün ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz, bir milletin ihanetle dirilişinin de en güzel örneğidir. Meydanların darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının en güzel ispatıdır. Buradan hareketle diyebiliriz ki 15 Temmuz darbe heveslilerine, milli irade sevdalılarının verdiği ve sonsuza dek unutulmayacak en güzel derstir” şeklinde konuştu.

FETÖ’nün amacının ne olduğunun, ne yapmak istediğinin, ortaya çıkan yeni görüntülerle, mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadelerle bugün çok daha iyi anlaşıldığını belirten Vali Demirtaş, “Darbe girişimine giden yol ve 15 Temmuz karanlığı yüce Türk adaleti tarafından tüm yönleriyle göz önüne serilmiştir. Adil yargılama süreci büyük ölçüde tamamlanmıştır. Artık fail bellidir; bu alçaklığın, bu hainliğin sorumlusu kesinlikle FETÖ’dür. O nedenle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ’yle mücadelemiz son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp, hak ettiği cezayı alıncaya kadar devam edecektir. Zira bu ülkemiz için, milletimiz ve devletimiz için beka meselesidir” dedi.

15 Temmuz’un verdiği dersleri doğru bir şekilde okumak gerektiğini söyleyen Demirtaş, "Aksi takdirde yeni 15 Temmuz’ları yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Üstelik bir sonraki kalkışmada düşmanın karşımıza hangi oyunlarla çıkacağını, kimleri kullanacağını da bilemeyiz. Bu sebeple eğitim camiamıza, öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. En başta üzerinize düşen sorumluluğun farkında olmalısınız. Gençlerimizi, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile donatmalısınız. Aynı duyarlılığı 15 Temmuz konusunda da göstermelisiniz. Ayrıca FETÖ’nün kamufle etmeye çalıştığı faaliyetleri konusunda da dikkatli olmalısınız. FETÖ terör örgütünün varlığını hissettirmek, toparlanmak, mevzi kazanmak adına, özellikle eğitim alanında yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiğini, bunlara yönelik düzenlenen operasyonları medyadan takip etmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde ilimizde de bu yönde bir dizi operasyon gerçekleştirdik. Bu denetimleri ve operasyonları aralıksız sürdüreceğiz. Bu tip bir yapılanmanın oluşumuna ilimizde kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Sizler de hem meslektaşlarınızı, hem öğrencilerinizi hem de velilerinizi bu konuda uyarmalısınız. Onların bu hususta FETÖ’nün alçak kumpasına düşerek yanlış yapmalarına mani olmalısınız. Eğitim camiamızın 15 Temmuz konusunda gereken tüm hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyor; bu konuda en önemli görevin sizlere düştüğünü, bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum” diye konuştu.

Müzik dinletisi ve “30 Kuş” şiirinin okunması ile devam eden program; 15 Temmuz konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.