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Vali Demirtaş: "1 işçimiz hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Müze Kompleksi’nin ikinci etap çalışmalarındaki duvarın aşırı yağışlardan dolayı devrildiğini belirterek, "Olayda 1 işçimiz hayatı kaybetti, 4 işçimiz ise yaralandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:58
Vali Demirtaş: "1 işçimiz hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Müze Kompleksi’nin ikinci etap çalışmalarındaki duvarın aşırı yağışlardan dolayı devrildiğini belirterek, "Olayda 1 işçimiz hayatı kaybetti, 4 işçimiz ise yaralandı. Yaralı olan 4 işçimizin sağlık durumları iyi” dedi.


Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde Adana Müzesi Kompleksi’nin ikinci etap çalışmasında güçlendirme çalışması yapıldığı sırada duvar devrildi. Devrilen tarihi duvarın altında kalan işçiler yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli de sevk edildi. Yaralanan işçilerden Halil Bilen yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca 4 işçinin de yaralandığı öğrenildi.


Adana’daki tarihi Milli Mensucat Fabrikası’na kurulan Adana Müze Kompleksi’nin ikinci etap çalışmalarında yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ikinci etap çalışmalarındaki duvarın aşırı yağışlardan dolayı devrildiğini belirterek ancak asıl nedeninin bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacağını söyledi.


Vali Demirtaş, "Bugün 14.30 sularında Adana Müze Kompleksi ikinci etap çalışması olan Tarım ve Sanayi Müzesi etabında, aşırı yağışlardan dolayı bir duvar devrildi. Ardından iskelenin çökmesiyle işçi arkadaşlarımız bu duvarın altında kaldı. Olayda 5 işçimiz yaralandı ve maalesef 1 kardeşimizi olayda kaybettik. Diğer 4 işçimizin sağlık durumlarını bizzat kendim giderek gördüm. Sağlık durumları şu an iyi. Bundan sonraki tedavilerini de takip edeceğiz. Adanamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:58
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