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Vali Dağlı’dan israftan kaçının çağrısı

Vali Dr.

03 Mayıs 2019 Cuma 19:00
Vali Dağlı’dan israftan kaçının çağrısı

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan Ayı nedeniyle yaptığı açıklamada özellikle akraba, dost ve komşularla, yardıma muhtaçların elinden tutulması gerektiğini vurgulayarak, israftan kaçınılması gerektiği yönünde çağrı yaptı.


Vali Zülkif Dağlı Ramazan Ayı’nın başlangıcı nedeniyle açıklama yaptı. Vatandaşların eş, dost, komşularıyla bir araya gelmeleri gerektiğini, abartılı iftar sofralarından kaçınılması çağrısı yaparak “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl da daha önceki yıllarda almış olduğumuz karar doğrultusunda, mekanların değiştiği ancak kişilerin değişmediği iftar sofralarında programlar yapmak yerine, komşu, dost, akraba ve garibanlarla bir araya gelelim. Her türlü değerlerimizin, geleneklerimizin, inançlarımızın törpülendiği, bencilliğin, yalnızlığın arttığı bu zamanda fert ve toplum olarak huzura, sevgiye, kardeşliğe ve yardımlaşmaya daha da önem vermeli, zamanın aşındırmasına karşı yeniden donanmalıyız. Allah rızası için yapılması gereken hayrın ve hayırseverliğin bu Ramazan ayında da devam edeceğine inanıyorum. Bizim milletimiz; daima çevresini, akrabalarını, komşularını görüp gözeten, varsa ihtiyaçlarını araştırıp tespit eden ve karşılayan bir zihniyete sahiptir. Bizim medeniyetimiz merhameti kuşanmış bir medeniyettir. Sofralarımızı ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, engelli kardeşlerimize, ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimize, yetimlere, gazilere ve şehit yakınlarına açalım. Manevi duygular ileziyaretlerde bulunalım, israftan kaçınalım. Bu vesile ile Düzcelihemşerilerimizin Ramazan ayını bütün kalbimle tebrik eder eder, sağlık, mutluluk, huzur ve kardeşlik içerisinde Bayrama kavuşmamızı Yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 19:00
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