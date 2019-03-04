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Vali Dağlı; “Zararlı maddelere ulaşmasını önlemek tüm toplumun görevidir”

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:07
Vali Dağlı; “Zararlı maddelere ulaşmasını önlemek tüm toplumun görevidir”

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dağlı mesajında “Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzdaki tüm bireylerin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, tüm toplumun görevidir” dedi.


Yeşilay Haftası tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yeşilay Haftası nedeniyle Vali Dağlı’da bir mesaj yayınladı. Dağlı mesajında “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara vereceğimiz sağlık bilinciyle mümkün hale gelecektir. Sigara ve alkollü içecekler dahil olmak üzere, kişilerde madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi için kurulan Yeşilay’ın, kuruluş tarihini içine alan bu hafta, özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanımızın zararlı alışkanlıklarını bırakmaları için bir fırsat teşkil etmektedir. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzdaki tüm bireylerin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, tüm toplumun görevidir. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan kişinin kendisine, ailesine ve çevresine zarar verdiğini, el birliği ile önce çocuklardan başlayarak, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine, anlatmak da tüm bireylerin ortak sorumluğudur. Bizler, tüm bu zararlı alışkanlıklardan, uzak durmanın en birinci ve en önemli yolunun eğitim olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlamda toplumda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak; hem devleti temsil eden bizlerin, hem de halkın her an içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarımızın görevidir. Bu düşünceler çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığı konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyor bu vesileyle 99 yıldır bağımlılıkla mücadele eden, Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay camiasına bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:07
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