Vali Dağlı vatandaşları tek tek dinledi
Düzce Valisi Dr.12 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı geleneksel hale getirilen halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi. Çözüm yolları aradı.
Dağlı sorunları tek tek dinledi Her ay düzenli olarak vatandaşların sorunlarının çözülmesi için Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan halk günü toplantısı yapıldı. Toplantıya ilgili tüm birim müdürleri katıldı. Vatandaşlar tek tek içeri girerek sorunlarını birinci ağızdan Vali Zülkif Dağlı’ya anlattılar. Katılımın yoğun olduğu gözlendi.
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