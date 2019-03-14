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Vali Dağlı, Tıp Bayramını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 12:09
Vali Dağlı, Tıp Bayramını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Vali Dağlı mesajında ”En değerli varlık olan insanı layık olduğu değere uygun ve mutlu seviyede yaşatmak için verilecek en temel hizmetlerin başında şüphesiz sağlık hizmetleri gelmektedir. Vatandaşlarına sağlıklı bir yaşam alanı ve imkanı oluşturmak, Devletin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve seviyesi Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli bir gösterge haline gelmiştir. Ülkemizde son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Bugün, vatandaşlarımızın yaşam standartları, insanımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi eskisiyle mukayese edilemeyecek düzeyde artmıştır. Bu alanda Türkiye Dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. İlimizde de bu manada devam eden sağlık yatırımları ve önümüzdeki dönem için planlanan yeni yatırımlar sayesinde sağlık hizmetlerinde önemli mesafe alınacaktır. Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren,insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:09
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