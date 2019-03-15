Vali Dağlı talimat verdi yurt yolu aydınlatıldı DÜZCE(İHA) – Düzce’de yurtta kalan öğrencilerin yollarının aydınlatılması talebi üzerine Düzce Valisi Dr.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yurtta kalan öğrencilerin yollarının aydınlatılması talebi üzerine Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı hemen talimat verdi. Valinin talimatı üzerine harekete geçen ekipler yurt yolunun aydınlatma işini tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri kaldıkları yurdun yolunun karanlık olduğu yürürken korktuklarını dile getirmesi üzerine Vali Zülkif Dağlı olaya el koydu. Vali dağlı, Kız öğrencilerin, üniversite ve yurt çevrelerinin aydınlatılması konusu ile ilgili olarak talimat verdi. Konu Düzce Belediye Başkanlığına ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirildi. SEDAŞ tarafından söz konusu yurt çevresinin aydınlatılması hemen aydınlatılırken üniversite çevresi aydınlatılması ise planlamaya alındığı bildirildi.

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