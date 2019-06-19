Vali Dağlı sel bölgesinde incelemelerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı sel afetinin yaşandığı Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, “Hasar tespit çalışmaları hızla tamamlanarak vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek” dedi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde dün öğleden sonra yaşanan sel afeti ile ilgili hasar tespit çalışması başladı. Yetkililer bölgenin yoğun yağış aldığını belirterek “Gölyaka Kardüz mevkiine saat 15.00 ila 17.00 arası bir metrekareye 50.4 kilogram, Gölyaka Merkeze saat 15.00 ila 17.00 arası bir metrekareye 16,5 kilogram yağış düşmüştür. İkisinin birleşmesi ile sel felaketi meydana gelmiştir. Ayrıca 12 Hazirandan itibaren dün akşama kadar Gölyaka Kardüz’e 147.4 kg yağış düştüğü, toprağın doyması sonucu Kardüz merkezli sel felaketi yaşanmıştır. Yaşanan yoğun yağış sebebiyle Gölyaka ilçesinin merkez ve güney köylerinde özellikle Hacıyakup, Açmaköyü, Yunusefendi, Çamlıbel ve Hamamüstü köylerinde etkili olan yağış ilçenin altyapılarında kısmi hasara sebep olmuştur. Yağış sırasında tıkanan menfez ve köprüler, gecikmeden 8 kepçe, 4 kazıcı ve yükleyici ile müdahale edilmiş ancak arazinin dik olması sebebiyle taşınan tortular menfez ve köprüleri tıkamıştır. Çalışmalarda AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi, Düzce itfaiyesi, UMKE, DAKE, İl Sağlık müdürlüğü ekipleri etkin görev almış olup, şuan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Dere yataklarında yapılması gereken ıslah çalışmalarının henüz bitmemiş olması sel ve rüsubatın artmasına sebep olmuştur” denildi.

14 kişi kurtarıldı

Yetkililer ayrıca yaşanan afette 14 vatandaşın su altında kalan evlerinden kurtarıldığını herhangi bir can kaybı ve yaralanın olmadığını bildirerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD tarafından başlatılan hasar ve zarar tespit çalışmaları hızla devam ettiğini söylerdiler.

Vali Dr. Zülkif Dağlı sel felaketinin yaşandığı Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla görüşen Vali Dağlı geçmiş olsun dileklerinde bulunarak “İlgili tüm kurumlar çalışmalarını hızla sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarının kanuni prosedür içinde hızla tamamlanarak vatandaşlarımızın mağdur edilmeyecek” dedi.