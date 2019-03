Vali Dağlı, Dünya Kadınlar Gününü kutladı

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Kadınlarımız, geleceğimizin inşasında günümüzde de önemli rol oynamayı sürdürüyorlar” dedi.

Vali Zülkif Dağlı 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Dağlı mesajında “Aileden başlayarak hayatımızın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kat ettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında günümüzde de önemli rol oynamayı sürdürüyorlar. Günümüzün yükselen ve gelişen Türkiye’sinde kadınlara verilen değer ve önem arttıkça, ülkemizin büyüme ve gelişme ivmesi daha da hızlanmış, hızlanmaya da devam edecektir. Kadınıyla- erkeğiyle omuz omuza verip gelişen dünyada Düzce ili olarak yerimizi almak için gelişimin, değişimin, yeni yapılanmanın farkında olmalı, pozitif gücümüzü harekete geçirerek ve her türlü uyumsuzlukla mücadele ederek hak ettiğimiz yerlere mutlaka geleceğiz. Bu duygularla, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor” ifadelerinde bulurdu.