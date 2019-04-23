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Vali Dağlı, “23 Nisan tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasıdır”

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.

23 Nisan 2019 Salı 01:49
Vali Dağlı, “23 Nisan tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasıdır”

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan 1920, aziz milletimizin tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.


Vali Zülkif Dağlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Dağlı mesajında “Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete tevdi edilişinin ve Milletin ortak iradesinin eseri olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ını gururla kutluyoruz.


Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan 1920, aziz milletimizin tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihi gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tüm olumsuz şartlara ve zorluklara rağmen, ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ anlayışıyla yürütülen hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımlarından birinin atıldığı gündür. Aziz milletimiz bu anlayışla, millet iradesinin rehberliğinde çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkma hedefiyle başlattığı yürüyüşüne devam etmektedir. Bizlere düşen görev azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde bu kutlu yürüyüşü devam ettirmek, ülkemizi bugün geldiği noktadan daha ilerilere taşımaktır. 23 Nisan, çocuklara armağan edilen tek ve evrensel bayram olması açısından da ayrı bir mana taşımaktadır. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza duyulan güven ve itimadın ifadesidir. Daha özgür, daha aydınlık, daha huzurlu ve daha mutlu bir gelecek idealini temsilen, bugün aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak ilan edilmiştir. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmeleri; ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları, yarınlarımız açısından çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti; yarının büyükleri sevgili çocuklarımızın omuzlarında daha gelişmiş, daha müreffeh, saygı duyulan bir ülke olarak, hür ve bağımsız bir şekilde sonsuza kadar varlığını sürdürecektir.Bu duygularla, tüm çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 01:49
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