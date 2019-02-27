0553 313 94 23

Vali Coşkun: "Gazi ve şehit aileleri başımızın tacıdır"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Gazi ve şehit aileleri, bizim başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Vali Coşkun: "Gazi ve şehit aileleri başımızın tacıdır"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Gazi ve şehit aileleri, bizim başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.


Vali Coşkun, şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Atacan’ın ailesini Nohuttepe Köyü’ndeki evlerinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı’nın ailesini Cevdetiye Beldesi’ndeki evlerinde ve Kore gazisi Ökkeş Dinç ve ailesini Koçyurdu Köyü’ndeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı’nın ailesine Cevdetiye Beldesindeki evlerinde gerçekleştirilen ziyarete Cevdetiye Belediye Başkanı İbrahim Gök de katıldı.


Gazi ve şehit aileleriyle görüşen Vali Coşkun, “Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlar, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu nedenle sık sık şehitlerimizin kıymetli bir emaneti olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret ediyor; bir sıkıntıları, bir sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
    1. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    2. Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
    3. Bakanın müjdesi Tirebolu’yu sevindirdi
    4. Dündar: "Osmangazi Meydanı’nın..
    5. Tapu Dairesi'nde silahlı kavga! 1 kişi..
    6. Ümraniyespor finalde Galatasaray’ı..
    7. Gider’in projeleri beğeni topladı
    8. Türkiye-Moldova maçının öncelikli..
    9. Parkinson hastasının yatak talebi..
    10. Giresun Üniversitesi’nde “Hocalı..
    11. Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray..
    12. Erciyes, Snowkite Dünya Kupası’na ev..
    13. Türkiye’nin en kapsamlı deniz..
    14. STK’lardan Venezuela’ya destek
    15. İrlandalı siyasiler çıldırdı! PKK ve..
    16. Erciyes Teknopark Tarafından Teknopark..
    17. Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden..
    18. Nijerya'da muhalif lider seçim..
    19. Silopi Belediyesi’nden miniklere..
    20. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    21. Manisa Şehir Hastanesinde konfor ve..
    22. Duterte: "Rohingyalılara vatandaşlık..
    23. 'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü..
    24. Melikgazi Projeleri için bilimsel..
    25. Tütüncü, Hurdacılar Sitesi’nde
    26. Paris’te Hocalı Katliamı anma..
    27. Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü..
    28. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    29. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    30. Başkan Aktaş’tan ittifak özeti
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor