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Vali Coşkun: "Başlanılamayan projelere ağırlık vereceğiz"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2019 yılında Yatırım Programı’nda bulunan 228 adet projenin 27’sinin bitirildiğini, 90’ının yapımı devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda başlanılamayan projelere ağırlık verilerek projelerimizin önemli bir bölümünün tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
Vali Coşkun: "Başlanılamayan projelere ağırlık vereceğiz"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2019 yılında Yatırım Programı’nda bulunan 228 adet projenin 27’sinin bitirildiğini, 90’ının yapımı devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda başlanılamayan projelere ağırlık verilerek projelerimizin önemli bir bölümünün tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.


Vali Coşkun, İl Koordinasyon Kurulu’nda, Osmaniye’de 2019 yılında toplam proje bedeli 3 milyar 498 milyon 738 bin 726 TL olan 228 adet proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini, bu projelere ayrılan ödenek miktarının 387 milyon 485 bin 121 TL olduğunu belirterek, "2019 yılı dönem sonu itibariyle 166 milyon 519 bin TL harcama yapılarak yüzde 43 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılında ilimizde gerçekleşen yatırımlar; tarım, turizm, sağlık, ulaştırma, enerji, eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak üzere 7 temel sektörde toplanmıştır. Bu sektörler içerisinde en çok ödeneğin, yüzde 42,3 lük pay ile ulaştırma sektörüne, daha sonra yüzde 32,9’luk pay ile eğitim sektörüne ve yüzde 8,3’lük pay ile içerisinde kanalizasyon, harita-kadastro, imar planı, çeşitli inşaatlar ile içme suyu gibi kalemlerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörüne ayrıldığı görülmektedir” diye konuştu.


2019 yılında Yatırım Programı’nda bulunan 228 adet projenin 27’sinin bitirildiğini, 90’ının yapımının devam ettiğini, 21’inin ihale aşamasında olduğunu, 90 adedine ise başlanılamadığını ifade eden Vali Coşkun, "Önümüzdeki aylarda başlanılamayan projelere ağırlık verilerek projelerimizin önemli bir bölümünün tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.


Vali Coşkun’un konuşmasının ardından, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) hakkında İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Harun Evran bilgilendirme sunumu yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
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