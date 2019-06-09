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Vali Civelek tatilcileri uyardı

Muğla’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilin geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu son gün de devam etti.

09 Haziran 2019 Pazar 16:08
Vali Civelek tatilcileri uyardı

Muğla’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilin geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu son gün de devam etti. Muğla’da polis ve jandarma trafik ekipleri, geçiş noktalarında tatilcilerin güvenli ve dikkatli yolculuk yapmaları için uyarıda bulundu.


Fethiye, Marmaris gibi tatil bölgelerinden dönüş yapan tatilcileri Menteşe polis uygulama noktasında hem mola vermeleri, hem de uyarıda bulunmak için Vali Esengül Civelek ve Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya denetim yaptı.


Vali Civelek, burada sohbet ettiği sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını belirterek uyarılarda bulundu. Vali Civelek, bayram süresince trafik kazalarını en aza indirebilmek için il genelinde trafik düzeni ve güvenliğine yönelik tedbirleri en üst seviyeye çıkarttıklarını söyledi. Ramazan Bayramında Muğla ve ilçelerinde ziyaret yoğunluğu yaşandığına işaret eden Civelek, turizmcilerin de yaşanan yoğunluktan mutlu olduklarını kaydetti.


Uygulama noktalarında trafik ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan çocuklara Vali Civelek ve Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim’ projesi kapsamında kırmızı düdük, tişört, şapka, broşür çocukların sürücüler için dolduracağı karne dağıttı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:08
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