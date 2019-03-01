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Vali Çiftçi’den hasta ziyareti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 18:37
Vali Çiftçi’den hasta ziyareti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Vali Mustafa Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalarla bir süre sohbet etti. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden hastalar ise Vali Çiftçi’ye teşekkür ettiler.


Hasta ziyaretlerinin ardından Vali Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. Fatma Özak Batıbay’dan hastane ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Mustafa Çiftçi’ye Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:37
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