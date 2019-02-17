Vali Çiftçi’den hasta ziyareti Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalarla bir süre sohbet etti.Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden hastalar ise, Vali Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

Hasta ziyaretlerinin ardından Vali Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’can hastane hakkında ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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