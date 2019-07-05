Vali Çiftçi Sungurlu’da fabrikaları gezdi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu’da Larton, Sun-Ka ve Baktat fabrikalarını ziyaret etti.

Sungurlu’daki Sun-Ka Kağıt, Larton Ambalaj ve Baktat Fabrikalarını ziyaret eden Vali Çiftçi, daha sonra fabrika işletme sahipleri Zeki Öztekin ve Halil Baklan’dan fabrikaların çalışmalar ve üretim hakkında bilgi aldı.

Sunka Kağıt ve Larton Ambalaj fabrikaları işletme sahibi Zeki Öztekin, Vali Mustafa Çiftçi’ye plaket takdim etti. Fabrika ziyaretlerinin ardından Vali Çiftçi, Bahçelievler’de bulunan bir hasta vatandaşı ziyaret etti. Yaptığı hasta ziyaretti sonrası Vali Mustafa Çiftçi, Kahvenzo adlı işyerinde kısa bir mola verdi ve daha sonra Çorum’a gitmek üzere Sungurlu’dan ayrıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin Sungurlu ziyaretine, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Çorum İl Genel Meclisi sekreteri Recep Çıplak, SGK İl Müdürü Ömer Tök, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Jandarma Komutan vekili Jandarma Astsubay Başçavuş Muammer Ulu, oda başkanları eşlik etti.