Vali Çiftçi, polis memurlarının nikah şahidi oldu
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, polis memurlarının nikah şahidi oldu.25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, polis memurlarının nikah şahidi oldu.
Çorum İl emniyet Müdürlüğü’nde görevli Ahmet Bektaş ve meslektaşıEsra Reçber Çorum Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Nikah memuru Erdem Sakınmaz’ın kıydığı nikahın şahitliğini Vali Mustafa Çiftçi veEmniyet Müdürü Murat Kolcu yaptı.
Şahitliğini yaptığı çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Vali Çiftçi, evlilik cüzdanını geline verdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde aileleri, yakınları ve meslektaşları da yalnız bırakmadı.
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