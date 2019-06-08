Vali Çeber, Sahil Güvenlik Botu ile denize açılarak çalışmalar hakkında brifing aldı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.

Vali Çeber, ziyaretinin ilk bölümünde Sahil Güvenlik Komutanlığını gezerek personel ile tanıştı. Daha sonra Sahil Güvenlik Bot Komutanı SG Gv. Asb. Üçvş Hüseyin Kepekli tarafından yapılan sunumla personelin çalışma sistemi ve Rize ili ve bağlı sorumluluk bölgeleri içerisinde yürütülen çalışmalar ile ilgilibilgiler Vali Çeber’e aktarıldı. Sunum esnasında Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de hazır bulundu.

Yapılan sunumun ardından Vali Çeber SAGET-34 botuna binerek bot ile ilgili bilgiler aldı. Aynı Sahil Güvenlik Botu ile denize açılarak kenti denizden görme imkanı bulan Vali Çeber, "Karada nasıl polis ve jandarma varsa denizlerimizde de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personelinin olması, bizlerin kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlıyor. Yapmış olduğum incelemelerde Sahil Güvenlik Komutanlığının yürütmüş oldukları çalışmalarda ne kadar hassas ve titiz davrandıklarını daha iyi görme imkanı buldum. Yapmış oldukları başarılı çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İncelemeler esnasında Vali Çeber’e, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı SG Gv.Asb.Üçvş Hüseyin Kepekli de eşlik etti.