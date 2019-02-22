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Vali Çakacak’tan Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne ziyaret

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 17:56
Vali Çakacak’tan Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne ziyaret

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti.


Vali Özdemir Çakacak ziyarette dernek Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Türk milletinin, tarihin her döneminde tüm zorluklara rağmen bağımsız yaşamayı kanı ve canı pahasına korumayı ilke edindiğini söyleyen Vali Çakacak, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve ulusal birliğimizin en mühim sembolleridir” dedi.



Vali Çakacak, şehitlik ve gazilik kavramlarının Türk milletinin inanç ve kültüründe çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Bizden önce atalarımız bu cennet vatana nasıl sahip çıktıysa, bugün de bizler, bize emanet edilen bu vatanı en iyi şekilde gelecek kuşaklara emanet edeceğiz. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda olmaya ve size destek vermeye devam edecektir” diye konuştu.



Vali Çakacak’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Başkan Özkütük ise, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Vali Çakacak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi’nden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:56
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