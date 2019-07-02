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Vali Çakacak’tan tayini çıkan adli yargı mensupları onuruna veda yemeği

Vali Özdemir Çakacak, Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1.

02 Temmuz 2019 Salı 13:17
Vali Çakacak’tan tayini çıkan adli yargı mensupları onuruna veda yemeği

Vali Özdemir Çakacak, Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Nihat Koçak ve 2. İdare Mahkemesi Başkanı Çetin Özhan onuruna veda yemeği verdi.


Devletin tüm kurumlarının işbirliği içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken Vali Çakacak, başta Cumhuriyet Başsavcısı olmak üzere tayini çıkan Hâkim ve Savcılara yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Vali Çakacak, “Eskişehir’in huzurlu bir şehir olmasında hiç şüphesiz kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarının büyük rolü vardır. Görev işbirliği içerisinde, Eskişehir’e yapmış olduğunuz adalet hizmetinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizlere bundan sonraki hayatınızda eş ve çocuklarınızla birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum” dedi.


5 yıldır Eskişehir’de görev yaptığını hatırlatan Cumhuriyet Başsavcısı Kapıcı ise, “Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Önemli olan, görev yaptığımız yerlerde hoş bir seda bırakmaktır.” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Çakacak, Eskişehir’e vermiş oldukları hizmetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Kapıcı’ya, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Koçak’a ve 2. İdare Mahkemesi Başkanı Özhan’a teşekkür plaketi takdim etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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